Jesus: "Todas as condições para chegar à final da Liga Europa"

Leões jogam esta tarde em Astana. Jesus dá prioridade à Liga, mas lembra que "uma final da Liga Europa dá mais prestígio do que vencer três ou quatro campeonatos de Portugal"

Jorge Jesus não muda o foco e continua a garantir que a conquista do campeonato é a grande prioridade do Sporting para esta época. Mas no lançamento do jogo de hoje com o Astana (16.00, SIC), o treinador leonino colocou alta a fasquia em relação à Liga Europa, competição em que ao serviço do Benfica atingiu duas finais (2013 com o Chelsea e 2014 diante do Sevilha), façanha que gostava (e acredita) que pode voltar a repetir esta temporada.

"O Sporting tem todas as condições para chegar à final desta competição. Quando estamos em todas as frentes, o sucesso também se paga caro em alguma competição. Vamos lançar os jogadores que entendemos que vão dar melhor resposta, para que a equipa esteja forte e leve esta eliminatória para Lisboa já em vantagem", atirou.

Para Jesus, e sobretudo pelo prestígio da prova da UEFA, chegar a mais uma final da Liga Europa, "mais do que um sonho pode ser uma realidade". "O primeiro grande objetivo do Sporting é tentar ser campeão em Portugal, que ninguém duvide disso! Mas a Liga Europa é uma competição importante, dá muito mais prestígio ao treinador chegar à final ou ganhar a Liga Europa do que vencer três ou quatro campeonatos em Portugal. Queremos estar em todas as competições de forma a que possamos conquistá-las", opinou.

Esta tarde em Astana, mais do que frio, até porque o estádio estará com a cobertura fechada e uma temperatura de 15 graus, Jesus teme o relvado sintético. Aliás, essa foi uma das razões que levou o treinador a prescindir do central Mathieu da convocatória - Bas Dost e Podence são baixas por lesão. "Não quisemos arriscar, porque jogar num sintético não é o mesmo do que jogar num relvado. Aliás, se eu mandasse no futebol, na FIFA ou na UEFA, sintéticos era zero. Podem dizer que é de última geração, mas é tudo treta ao pé de relva. Não há comparação possível. Tirámos o Mathieu da convocatória exatamente para não arriscar uma lesão, já depois de termos alguns sinais no jogo com o Feirense", justificou.

No jogo com o Feirense, no último domingo, Jesus deu uma oportunidade ao jovem Rafael Leão, que está também entre os convocados para o jogo da Liga Europa. O treinador, porém, pede calma em relação ao avançado de 18 anos. "Não vamos aqui inventar já um jogador. Ele tem muito que aprender. Vai ter oportunidades, vai deixar de as ter, vai voltar a ter... vai ser preparado passo a passo, sempre com muito cuidado, pois sabemos o valor que ele tem. Ele e os colegas que jogam na posição dele", analisou.

Rúben Ribeiro reconheceu ontem que é normal a equipa sentir algum desconforto após uma viagem de sete horas e meia. Mas diz que isso não servirá de desculpa: "Somos um grupo forte, unido e sem dúvida que isso não será um fator que impeça o Sporting de fazer o que quer que seja."

Do lado do Astana, o treinador Stanimir Stoilov não teve problemas em admitir que os leões "são favoritos". "Jogamos sempre da mesma maneira. Se tivermos oportunidades para atacar vamos usá-las. Vamos querer mostrar bom futebol. Claro que o Sporting é favorito, mas não temos medo", referiu, estabelecendo um ponto de comparação sobre o que mudou na sua equipa desde 2015, ano em que o Astana defrontou o Benfica na Champions (2-2): "Quando jogámos contra o Benfica, tanto o Astana como o Benfica estavam no topo. O Sporting está bem, reforçou-se muito, acho que vai ser um jogo difícil."