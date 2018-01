Jesus revela que Bruno Fernandes, Mathieu e Coentrão estão em dúvida

Pub

O treinador do Sporting preocupado com as limitações na equipa para a receção esta quarta-feira ao V. Guimarães. Não espera mais reforços neste mercado...

Jorge Jesus está preocupado com as marcas que a Taça da Liga deixou em alguns dos seus principais jogadores, que os deixam em dúvida para o jogo desta quarta-feira (21.00 horas), em Alvalade, frente ao V. Guimarães, a contar para a 20ª jornada da Liga.

"O Podence ainda não recuperou, mas esta final da Taça da Liga deixou-nos alguns jogadores, como o Bruno Fernandes, Mathieu e o Fábio Coentrão, que ainda não se treinaram", revela o treinador do Sporting, acrescentando que ainda irá avaliar as situações, mas advertiu que "não há muitas mais horas para ter a certeza de quem vai ser lanaçado no jogo". De qualquer forma deixou uma certeza: "Seja quem for acreditamos em todos, afinal tentámos criar um plantel para as exigências destas competições."

Um dos jogadores do V. Guimarães que tem sido associado ao interesse do Sporting é o extremo brasileiro Raphinha. Jesus não esconde o interesse em contar com o jogador do no seu plantel, mas adverte que, no jogo desta quarta-feira, ele "não será jogador do Sporting". "O importante para nós é conhecer campeonato português e perceber a qualidade de alguns jogadores individualmente, como é o caso do Raphinha. Mas o que importa são os jogadores que são neste momento nossos, é com eles que trabalhamos e é com eles que temos de ter a noção da realidade, com quem podemos contar. É por aí que temos de avançar e não pelo futuro, porque não há futuro sem presente", esclareceu.

Entretanto, com o mercado de transferências a fechar (esta quarta-feira à meia-noite), Jorge Jesus já tem poucas esperanças na chegada de mais reforços. "Não estou à espera de nada", frisou, pois "faltam poucas horas" para encerrar. Ou seja, a chegada de Marcelo (defesa-central do Rio Ave) e Raphinha estarão praticamente descartados para integrar o plantel no imediato. "São dois jogadores que serão do Sporting no próximo ano. São jogadores que não dependem de mim, pois os clubes que os têm não os querem libertar", esclareceu

Quanto ao V. Guimarães, o técnico leonino avisa que pela frente estará "uma das equipas fortes do nosso campeonato e que irá disputar os três pontos", razão pela qual assume que a sua equipa tem "de estar à altura para ganhar os três pontos". E nesse sentido mostrou estar de acordo com Rui Vitória, seu homólogo do Benfica, que afirmou que os pontos serão "mais caros" na segunda volta da Liga: "Cada vez mais as equipas, que não os três grandes, têm crescido, estão muito mais fortes. Concordo plenamente e já há sinais disso neste campeonato."