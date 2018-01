Jesus já contratou 37 jogadores desde que chegou a Alvalade

Pub

Os leões têm uma média de 12 reforços por temporada e o número vai certamente aumentar durante este mês. Nesta época têm tido a maior taxa de êxito no mercado

Ainda antes da abertura do mercado de transferências de inverno, Jorge Jesus pediu "duas ou três prendas" ao presidente Bruno de Carvalho, numa clara alusão a reforços que permitam ao Sporting atacar a segunda metade da temporada em que está envolvido em todas as frentes. Os nomes do médio brasileiro Wendel (Fluminense) e do português Rúben Ribeiro têm sido os mais falados para chegar a Alvalade este mês, estando portanto para breve o aumento do já elevado número de reforços que o treinador de 63 anos tem tido à sua disposição, desde que em 2015-16 assinou contrato com os leões.

No total são 37 jogadores contratados pelo Sporting na era Jesus, o que representa para já uma média de 12 reforços por temporada, uma vez que o recorde de 14 novos atletas estabelecido logo no primeiro ano poderá ser, pelo menos, igualado se, por ventura, Bruno de Carvalho conseguir satisfazer todos os pedidos do seu treinador.

Da época 2015-16, a primeira de Jorge Jesus em Alvalade, apenas restam os reforços Sebastián Coates, Bruno César e Bryan Ruiz, visto que o costa-riquenho não fazia parte dos planos iniciais para esta temporada e só em dezembro reintegrou o plantel principal. De 2016--17, continuam o goleador Bas Dost, o médio Petrovic, o jovem Gelson Dala e o atacante Alan Ruiz, que no entanto está a contas com um processo disciplinar interno que, no limite, até poderá conduzir à sua saída durante a atual janela de transferências, que encerra a 31 de janeiro.

No que diz respeito ao atual plantel, é bem possível que dois dos onze futebolistas recrutados no último verão possam abandonar Alvalade, são os casos do médio brasileiro Mattheus Oliveira e do avançado marfinense Seydou Doumbia, algo que dependerá sempre dos jogadores que chegarem até final do mês.

O sucesso de Bas Dost e Coates

Curiosamente, tendo em conta os dados estatísticos de cada um dos jogadores (ver quadro), a atual temporada é a que exibe maior taxa de sucesso no que diz respeito à atuação do Sporting no mercado, uma vez que Piccini, Mathieu, Fábio Coentrão, Bruno Fernandes e Acuña têm sido indiscutíveis para Jorge Jesus, que tem ainda em Battaglia um jogador muito importante no plantel. E a prova disso é que todos eles têm neste momento, quando vamos com metade da temporada cumprida, mais de 1500 minutos realizados em todas as competições oficiais.

Em comparação com as duas épocas anteriores, verificamos que em 2015-16 foram seis os reforços que superaram os três mil minutos: Coates, Bryan Ruiz, João Pereira, Bruno César, Schelotto e Zeegelaar. Na temporada transata foram apenas dois entre 12 caras novas a ultrapassar essa barreira: Bas Dost e Alan Ruiz. Os restantes acabaram por ir deixando o clube ao longo do ano, uma vez que o avançado lituano Lukas Spalvis não efetuou qualquer minuto de leão ao peito, muito por causa de uma grave lesão. Apenas outro jogador passou por Alvalade nestas três épocas sem vestir a camisola verde e branca, é o caso do defesa-central francês Michaël Ciani, que só esteve cerca de um mês no início da temporada 2015-16.

Entre os reforços que maior taxa de sucesso têm tido no consulado Jorge Jesus, destacam-se Bas Dost com os 53 golos marcados em 68 jogos oficiais e o central Coates com mais de sete mil minutos no eixo da defesa leonina. Neste rol, não são contabilizados os jogadores que chegaram esta época.