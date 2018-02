Jesus e o calendário de jogos: "Já nem mudo a mala"

Porto, 07/02/2018 - O Futebol Clube do Porto recebeu esta noite o Sporting Clube de Portugal, no Estádio do Dragão, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal 2017/2018. Jorge Jesus (Miguel Pereira/Global Imagens)

Sporting joga domingo com o Feirense (18.00, Sport TV1). Sobre o interesse em Ganso, respondeu que não interessa aos leões: "Quem? Ah o Ganso... Vou comentar sobre um jogador que o Sporting não tem nada a ver, não tem interesse."

O Sporting vai tentar regressar às vitórias, no domingo, frente ao Feirense, depois das derrotas com o Estoril e com o FC Porto. "Sabíamos que havíamos de perder algum dia e que as derrotas não dão moral a ninguém. Continuamos em primeiro, somos a única a ganhar já um título esta época. Estamos confiantes por estar em todas as frentes. Ainda há um jogo para jogar com o FC Porto na eliminatória... Não vou dizer que não afeta. Ficam afetados, mas os objetivos mantém-se. Estar em todas as frentes e conquistar os títulos. Estamos mais confiantes que as outras pessoas. Estamos no processo, a trabalhar como há duas semanas atrás", defendeu Jorge Jesus, este sábado, em conferência de imprensa.

Emocionalmente, a equipa está bem, segundo o treinador leonino: "Há uma semana o Sporting era primeiro e tinha um título. Não ficámos de peito feito, muito mais confiantes. Porque faz parte. Queremos estar sempre em primeiro, mas o que importa é estarmos juntos na frente. Equipa afetada não existe... não se ganham e perdem assim os níveis emocionais. São conquistados jogo a jogo. Estão Sporting, Benfica e FC Porto juntos, na minha opinião não há quem esteja melhor emocionalmente."

Jorge Jesus considerou que apesar do cansaço provocado pelos muitos jogos isso é positivo para o Sporting. "Vamos voltar a nossa casa. Saímos daqui há uma semana em 1.º lugar com um título ganho. Já não estamos em 1.º mas esse título continua a estar ganho. A equipa do Feirense é uma equipa com qualidade. Temos de ter algum cuidado. Merece o máximo de respeito. A nossa responsabilidade é ganhar. Temos de fazer tudo para ganhar. Vamos ter dificuldades pelo adversário e pelos vários jogadores que não podemos utilizar. Eu já nem mudo a mala. É sempre a mesma. Nem há tempo para a abrir. Ainda bem que é assim, que o Sporting está em todas as frentes", afirmou Jesus.

Esta semana, o médio brasileiro Ganso foi apontado ao Sporting, mas para Jorge Jesus esse interesse não existe: "Quem? Ah o Ganso... Vou comentar sobre um jogador que o Sporting não tem nada a ver, não tem interesse. Conheço-o muito bem, conheço todos os jogadores do futebol brasileiro. Ganso fez parte da grande equipa do Santos, com Neymar, e posso dizer que é um médio muito criativo, forte na bola parada, não muito intensidade. Jogador de muita qualidade, mas que eu saiba nós nunca tivemos esse jogador como registo para os quadros do Sporting."

Bas Dost de fora

Jesus confirmou depois que Bas Dost ainda não será opção para o jogo da 22.ª jornada da Liga. "O que sei é que tem um problema numa costela. É uma lesão dolorosa, até a respirar tem dores. Está fora. Nem consegue conduzir, quanto mais treinar... Se estamos dependentes do Bas? Repare, qualquer equipa que tenha um goleador está dependente dele. Só temos um, não temos dois que façam muitos golos. O Bas Dost faz golos com alguma facilidade. Estamos a arranjar soluções para que Montero, Doumbia e o jovem Rafael Leão possam começar a fazer golos"., desejou o técnico, revelando que confia na recuperação de William e Gelson, apesar de não terem treinado após o jogo com o FC Porto (derrota 1-0) na Taça de Portugal.