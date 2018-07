Jesus diz que vai "cumprir mais um ano de contrato"

Jorge Jesus comentou ontem as hipóteses de renovar o contrato que o liga ao Sporting até junho de 2019 ou a de abandonar o clube no final desta época. E deixou uma garantia, numa altura em que ainda parece existir um distanciamento entre a equipa de futebol e o presidente na sequência dos comentários de Bruno de Carvalho no Facebook contra alguns jogadores e que provocaram um terramoto em Alvalade.

"Num clube, o presidente contrata o treinador e, se houver algum problema, despede-o. O treinador está sempre dependente do presidente. Como tenho mais um ano de contrato, vou cumprir mais um ano de contrato", assegurou o técnico amadorense de 63 anos.

Acerca da reunião de terça-feira com Bruno de Carvalho e a restante estrutura do futebol, o treinador dos leões disse que "tudo o que se passou fica dentro da estrutura" e que "são assuntos que só dizem respeito ao Sporting". "A relação com o presidente mantém-se dentro da normalidade. O que falei é que o Sporting precisa de paz e sossego para termos um final de época com muita tranquilidade. Já basta os nossos rivais... temos de estar todos juntos", disse.

Relativamente à partida desta noite (20.30, Sport TV1), Jorge Jesus minimizou o facto de o Portimonense ter a quarta pior defesa do campeonato - a par do V. Guimarães, com 54 golos sofridos -, preferindo salientar o poder de fogo dos algarvios. "Temos de olhar para o outro lado: é o quinto melhor ataque [46 golos] e uma equipa bem trabalhada em termos técnico-táticos. O Vítor Oliveira tem feito um bom trabalho, com muito mérito e vai deixar a equipa na I Liga", atirou, à espera de "um jogo difícil", em que quer ver "apresentadas" as ideias que têm vindo a ser trabalhadas, sabendo que vai voltar a estar privado de Mathieu e William. Questionado sobre a posição em que Bruno Fernandes pode ter um melhor desempenho, se como segundo médio ou médio ofensivo, Jesus teceu rasgados elogios ao internacional português. "Ele tem tanta qualidade que põe um treinador a pensar nas duas formas. Tem sempre um bom desempenho nas duas posições. Além da qualidade técnica, tem uma qualidade tática impressionante para a idade dele. Na minha opinião, é o médio mais valioso do campeonato português", referiu o treinador do Sporting acerca do jogador contratado no verão à Sampdoria.

Por sua vez, Vítor Oliveira prometeu um Portimonense a "tentar dificultar o favoritismo que é atribuído, com legitimidade, ao Sporting, que está a fazer uma parte final do campeonato muito boa". O técnico algarvio acrescentou que o desafio de hoje "será uma espécie de tira-teimas, depois de uma prestação muito má com o FC Porto e de uma muito boa com o Benfica, apesar da derrota, pretendendo o Portimonense voltar ao desempenho muito bom com conquista de pontos".

"O ambiente no grupo é bom, com muito otimismo e de querer provocar uma surpresa e de poder ter influência na decisão do campeonato", acrescentou o técnico dos algarvios.