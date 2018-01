Jesus convocou todos os reforços para o clássico com o FC Porto

Pub

Misic, Wendel, Fredy Montero e ainda Rúben Ribeiro, que mal foi contratado tem sido aposta, estão entre os 23 convocados pelo técnico leonino para a meia-final da Taça da Liga, que se realiza esta noite com o FC Porto

Jorge Jesus não faz por menos e chamou todos os reforços para a meia-final desta noite (20.45) com o FC Porto. Aliás, o técnico leonino convocou mesmo todos os disponíveis do plantel, com exceção de Tobias Figueiredo, por isso não são de estranhar as presenças dos reforços Misic, Wendel, Montero e Rúben Ribeiro.

Eis os convocados leoninos

Guarda-redes: Rui Patrício, Salin e Luís Maimiano.

Defesas: Ristovski, Piccini. Coates,. Mathieu, André Pinto e Fábio Coentrão.

Médios: William Carvalho, Misic, Battaglia, Palhinha, Wendel, Bruno Fernandes, e Bruno César



Extremos e Avançados: Bryan Ruiz, Marcos Acuña, Gelson, Rúben Ribeiro, Bas Dost, Doumbia e Fredy Montero.