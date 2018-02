Jesus convoca Wendel mas deixa aviso aos seus representantes

Pub

Técnico fez a antevisão do encontro com o Moreirense, no qual não vai contar com Bas Dost, e revelou que a equipa está "encantada" por estar em todas as frentes

Jorge Jesus não gostou daquilo que leu nos jornais sobre a alegada insatisfação dos representantes de Wendel pelo facto de o brasileiro, que custou 7,5 milhões de euros em janeiro, ainda não se ter estreado pelo Sporting.



"O Wendel é um jovem do futebol brasileiro, está-se a adaptar às exigências do futebol europeu, está nesse processo. Se a reunião dos representantes dele com o Sporting foi com esse conteúdo devem estar enganados. Não sabem com que clube estão a falar e muito menos com que treinador estão a lidar. É um jovem, ainda ontem falei com ele e disse que o ia convocar estamos a estabelecer parâmetros para poder desenvolver o seu futebol", referiu o técnico.



Jorge Jesus disse ainda que "só a vitória interessa" com o Moreirense e deu a entender que qualquer deslize pode deixar as coisas muito complicadas em termos de título: "Os que estão atrás não têm almofada, mas qualquer dos três clubes vai perder pontos, principalmente fora."



Sobre Bas Dost uma certeza e uma incerteza. Não joga com o Moreirense, talvez possa reaparecer sexta-feira no Dragão com o FC Porto. Mas não é garantido