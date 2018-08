Jesus anuncia que Piccini, Mathieu e William vão jogar o dérbi

Jorge Jesus anunciou esta sexta-feira que Piccini, Mathieu e William Carvalho estão recuperados das respetivas lesões e vão ser lançados no dérbi com o Benfica. "Os três jogadores estão recuperados, se nada acontecer no último treino, pensamos que vamos tê-los na convocatória e que há 99,9% de possibilidades de lançá-los no jogo", garantiu.

O treinador do Sporting fez questão de dizer que nestes jogos "o fator casa pouco importa", pois "os jogadores estão todos focados no que têm para fazer". Ainda assim deixou uma certeza: "Jogar em casa é importante, pois em Alvalade sentimo-nos mais fortes devido ao apoio dos nossos adeptos."

Assumindo que não sabe qual das equipas está melhor, Jorge Jesus lembra que o que tem influência nos dérbis é "a rivalidade, a responsabilidade, o foco e a paixão", fatores que diz "ultrapassarem a ideia de uma equipa estar melhor ou pior no campeonato". "O que sei é que nós estamos à procura de chegar ao segundo lugar e o Benfica vai querer defender a sua posição." A propósito da justiça de o FC Porto poder ser um campeão justo, Jesus assumiu que "quem for campeão será justo, enquanto os outros sabem que não estiveram ao nível em determinados jogos". E acrescentou: "Qualquer destas três equipas pode fazer 80 ou mais pontos, o que já diz que a época de qualquer um deles é boa em termos de pontuação, só que alguém conseguiu fazer melhor."

O Sporting recebe o Benfica com 58 jogos disputados nesta época, mais 13 que o rival. Jesus não está muito preocupado com esse facto e explica porquê: "Os jogadores do Sporting estão muito apaixonados pelo trabalho e já lhes dei os parabéns porque parece que estamos a começar a época. Não se nota o desgaste e, aliás, neste tipo de jogos isso não se nota, porque querer jogá-los ultrapassa todo o cansaço que possa existir."

É que, em relação à luta pelo título, Jesus deixa a certeza de que, apesar de "matematicamente ainda ser possível", "o FC Porto tem tudo para ser o vencedor do campeonato" e, como tal, define a importância da meta do segundo lugar por causa dos "euros" que entram nos clubes. "A questão é que, quem tiver melhor ranking, mais recebe. Contam os últimos dez anos, não é? Eu tenho nove... Mas estamos em desvantagem em relação aos rivais, quando cá cheguei estávamos no 50 e tal do ranking e agora somos 32º, estamos a recuperar posições", atirou.

Jorge Jesus assumiu não ter certeza absoluta sobre o facto de Jonas poder jogar no Benfica, mas sempre foi adiantando que tem "um feeling" de que o goleador brasileiro "vai jogar".

O técnico leonino admitiu que ser importante o Sporting não sofrer golos em casa há muito tempo, pois "é sinal da boa organização defensiva da equipa" e que dessa forma "quem não sofre golos fica mais perto da vitória". Contudo deixou um alerta: "Cada jogo tem a sua história."

Jorge Jesus vai fazer no dérbi o seu jogo 156 ao serviço do Sporting, igualando Juca. "Foi meu treinador quando comecei como profissional aqui no Sporting, foi ele que me lançou na primeira equipa. Estes números só indicam a longevidade de um treinador num clube, o que permite bater recordes. Se vou fazer muitos mais pelo Sporting? O treinador está sempre dependente de muita coisa, e costumo dizer que tenho de me preocupar apenas com o dia a dia e como cada jogo."