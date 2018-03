Jesus acusa Sp. Braga de ter começado "o jogo fora do campo"

Pub

Treinador do Sporting considera que o bate-boca entre os dois presidentes não vai influenciar o rendimentos dos seus jogadores. E espera que o ambiente criado não passe para os adeptos

Esta semana ficou marcada por uma enorme polémica entre Sporting de Braga e Sporting, com os dois presidentes a trocarem acusações devido à falta de pagamento em transferências de jogadores. Para Jorge Jesus, treinador dos leões, este bate-boca entre os dois líderes "não vai influenciar o trabalho" da sua equipa. Mas fez questão de dizer que foram os arsenalistas que começaram com as acusações.

"Isto para mim não é nada virgem. Há um jogo dentro do campo e outro fora, que é a comunicação. O nosso adversário achou que queria começar o jogo fora do campo e trouxe isso do pagamento do Battaglia. Toda a nossa estrutura está preparada para isso, quem lançou este cenário tem uma estratégia. Amanhã haverá um estádio esgotado por adeptos contra a equipa do Sporting. Só espero que seja calor desportivo e que respeitem os jogadores das duas equipas. Para mim não é nada de anormal", referiu.

O técnico leonino foi questionado sobre a diferença do ambiente do futebol inglês e o português, sobretudo com o exemplo de Carlos Carvalhal, que elogia sempre os opositores e até oferece doces aos jornalistas. "É uma forma inteligente de um treinador português, é sempre bom estarnos perto de todos os agentes do futebol, partilhar as ideias de jogo e haver um convívio próximo e são. Em Inglaterra faz-se muito isto, Mourinho e Ferguson bebiam vinho após os jogos. Eu fui várias vezes convidado pelo Ferguson para beber o meu copinho de vinho português. Já estive num clube [Belenenses] que quando terminava o jogo oferecia pastéis de Belém. Vamos ver se aqui em Alvalade há algum doce para oferecermos."

Para o jogo deste sábado em Braga, Jesus confirmou a ausência do jovem Rafael leão, que está lesionado. Quanto a William e Rui Patrício, estarão aptos para o jogo. "Tivemos alguns problemas, nomeadamente com o Rafael Leão, que está fora do jogo. Tivemos mais outros problemas de pormenor em alguns jogadores, como o Bas Dost, mas são situações que vamos resolver até à hora do jogo. Há alguns atletas que vieram tocados das seleções. Amanhã ainda teremos um treino e, tirando o Rafael, acreditamos que podemos recuperar todos os jogadores".