Grupo de adeptos tentou agredir Rui Patrício na garagem

Jogadores do Sporting insultados na Madeira

Rui Patrício foi surpreendido à chegada ao Estádio José Alvalade já de madrugada, após o regresso do Funchal, com a presença de alguns adeptos do Sporting na garagem onde os jogadores deixaram os seus carros.

Segundo fonte contactada pelo DN, eram cerca de 15 adeptos que tentaram agredir o guarda-redes e capitão do Sporting, tendo sido os seguranças presentes no local e os restantes jogadores do plantel a evitar que se chegasse a vias de facto.

Uma situação que causou alguma estranheza junto dos jogadores pela presença dos adeptos naquele local, uma vez que a polícia tinha montado um cordão de segurança no exterior do estádio, onde também estavam alguns sportinguistas que vaiaram os jogadores à medida que iam saindo da garagem nas suas viaturas.