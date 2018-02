Assembleia Geral começou com quase duas horas e meia de atraso

Pub

Revisão estatutária e novo regulamento disciplinar prometem aquecer reunião

Arrancou a dez minutos das 17.00 a Assembleia Geral extraordinária do Sporting, cujo início estava marcada para as 14.30 deste sábado. Devido à grande adesão de sócios verde e brancos, a mesma sofreu um atraso considerável.

O elevado número de pessoas presentes no pavilhão multidesportivo levou mesmo a que o próprio presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, se tivesse deslocado ao exterior do recinto para ajudar a organizar as filas, salientando aos sócios por onde deviam passar para entrar.

Refira-se que esta AG promete ser bastante quente, sobretudo por alguns pontos que deverão ser discutidos, como a revisão estatutária e ainda um novo regulamento disciplinar interno.