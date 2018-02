Gelson herói e vilão em mais uma vitória nos descontos

Pub

Extremo marcou, tirou a camisola (para dedicar o golo a Rúben Semedo) e foi expulso, falhando a visita ao Dragão. Triunfo sobre um duro Moreirense foi mesmo arrancado a ferros

"Cu bo ti fim de mundo, RS 35", dizia a mensagem, de apoio ao amigo e ex-colega Rúben Semedo (preso em Espanha, por tentativa de homicídio, agressão e sequestro). Por causa dela, Gelson Martins foi herói e vilão, na vitória do Sporting sobre o Moreirense (1-0), que encerrou, ontem, a 24.ª jornada da I Liga. O extremo, que marcou o golo que mantém o Sporting vivo na luta pelo título, foi expulso - por tirar a camisola para mostrar a dedicatória ao jogador do Villarreal - e vai falhar a importantíssima visita ao FC Porto (sexta-feira, 20.30).

Gelson não se conteve, no final de mais um jogo em que o Sporting só conseguiu arrancar o triunfo no tempo de compensação. Mal o seu remate cruzado (desviado em André Micael) entrou na baliza dos minhotos, correu a festejar e tirou a camisola: "contigo até ao fim do mundo" era a mensagem em crioulo, dirigida ao amigo, que foi seu colega de equipa nas escolas do Futebol Benfica e do Sporting e na equipa principal dos leões.

O golo, aos 90+2", aliviou a pressão de uma equipa a jogar sob brasas - não podia perder mais pontos frente a um dos últimos classificados da I Liga. Mas o árbitro Tiago Martins, cumprindo as regras, não perdoou o exteriorizar de emoções de Gelson: mostrou-lhe o segundo cartão amarelo, por ter tirado a camisola. O castigo é duro: o Sporting vai ao Dragão sem o seu principal criativo e desequilibrador.

No entanto, se o emblema verde e branco visita o FC Porto ainda com ambições na luta pelo título também tem de agradecê-lo ao extremo: Gelson foi quem comandou a equipa, perante um duro Moreirense. E foi dos seus pés, a passe de Rafael Leão, que saiu o golo que valeu mais uma vitória nos descontos (após o 1-2 de Coates, aos 90+8", em Tondela, na semana passada).

Até aí, o Sporting - reduzido a dez desde o minuto 61, por expulsão de Petrovic, também por acumulação de cartões amarelos (sem que pareça ter feito falta no segundo) - sentira muitas dificuldades perante a aguerrida e compacta equipa minhota.

Com as ausências-surpresa de Piccini, Coentrão e William Carvalho, com gripe (além do lesionado Bas Dost), Battaglia adaptado ao lado direito da defesa e Petrovic no miolo, a equipa de Jorge Jesus foi esbarrando nas luvas do guardião Jhonatan e na ineficácia de Doumbia e Montero. O golo tardava em aparecer e o Moreirense não se limitava a defender.

Enquanto o duplo pivô do meio--campo defensivo do Moreirense (Boubacar/Ângelo Neto) tirava espaço a Bruno Fernandes, a velocidade de Tozé e Bilel Aouacheria iam deixando Rui Patrício em sentido. E com a expulsão de Petrovic o jogo ficou ainda mais partido. A vitória podia cair para qualquer lado. E caiu para o mais forte: Gelson foi o herói, antes de tirar a camisola e tornar-se no vilão que desfalca a equipa frente ao FC Porto.