Ex-internacional contou como conquistou plantel dos colchoneros

O tema liderança foi também alvo de discussão no Congresso do Sporting, esta quinta-feira, no pavilhão João Rocha. Paulo Futre foi um dos escolhidos para comentar e deu o seu exemplo de quando foi eleito para capitão do Atlético de Madrid, quando 'usou' Manuel Fernandes, seu capitão no Sporting, para liderar o grupo dos colchoneros.

"Desci para o balneário a tremer e lembrei-me do Manuel Fernandes. Comecei a treinar aos 15 anos e o capitão Manuel Fernandes sempre me disse para treinar como jogo e ir para cima deles. Via a preocupação dele pelo grupo e quando me dizia que íamos ter um prémio extra, só dizia 'Manel, estiveste bem'", recordou o antigo jogador, que fez o mesmo quando foi eleito para capitão do Atlético de Madrid, aos 22 anos. "Vi a oportunidade de dobrar os prémios, mas só senti que tinha conquistado o balneário quando obriguei Gil y Gil, o antigo presidente, a renovar com Carlos Aguilera, a quem fora diagnosticado cancro. Só renovei depois dele", salientou