"Fundamentais são os sócios e os adeptos"

O Sporting renovou por mais duas épocas as parcerias que mantém desde há muito com a CUF e a Unicer. E Bruno de Carvalho aproveitou para valorizar a assinatura dos novos contratos. "Acabámos de renovar dois importantes parceiros. O Sporting mantém os seus parceiros e os seus parceiros demonstram vontade inequívoca de se manter com o Sporting e com esta liderança que fez regressar o ADN do Sporting Cube de Portugal. As marcas procuram aqueles que se diferenciam, pela positiva, cada vez as nossas parcerias estão mais sólidas", disse o líder leonino que não quis valorizar a sondagem de aceitação publicada esta terça-feira pelo JN, segundo a qual 68% dos sportinguistas contactados o apoiavam.

"Não estou aqui para gerir para sondagens, estas sondagens não são importantes. Neste caminho que traçámos temos pessoas que são fundamentais, os sócios e os adeptos, e objetivos de sermos campeões em tudo.