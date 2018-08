Frederico Varandas quer liderar projeto de gente nova sem passado no clube leonino

Frederico Varandas deixou ontem de ser diretor clínico do futebol profissional do Sporting tendo apresentado a demissão e anunciado, de imediato, na rede social Instagram a sua disponibilidade para ser uma solução de governação. Ao que o DN apurou, Frederico Varandas quer constituir uma equipa de gente nova - em idade e como dirigente do clube de Alvalade. Isso afasta, à partida, o seu irmão João Pedro Varandas, membro do conselho diretivo no consulado Godinho Lopes.

O candidato à presidência vai mesmo mais longe: "Acredito num Sporting sem notáveis e ilustres, mas também sem sportingados. Sportinguistas, ponto final. Nem de primeira nem de segunda."

No comunicado feito no Instagram, Frederico Varandas não deixa, no entanto, de elogiar o trabalho realizado por Bruno de Carvalho. "Revejo-me na valorização dada às modalidades, no aumento de exigência e ambição competitiva do futebol profissional, na concretização do projeto do Pavilhão João Rocha, na atenção aos núcleos, na dinamização dos associados e adeptos." No entanto, "os acontecimentos dos últimos meses sublinharam a faceta autocrática e sectária do Dr. Bruno de Carvalho, tornando impossível a minha permanência sob pena de faltar ao meu superior dever de lealdade para com o Sporting", explica Frederico Varandas.

Aplaudido por Bruno... Fernandes

Esta sua publicação não passou ao lado dos jogadores. Do atual plantel, Bruno Fernandes aplaudiu a publicação do médico capitão do exército, que esteve no Afeganistão em 2008 ao serviço da Força Nacional destacada naquele país. Piccini e Rafael Leão colocaram um coração verde. Também antigos jogadores como João Mário, João Pereira, André Santos, Schelotto e Tobias Figueiredo "gostaram" da publicação de Frederico Varandas.

Este é um sinal daquilo que já se sabia há muito tempo, ou seja, a excelente relação do clínico com os futebolistas e também com o treinador Jorge Jesus.

Do que Frederico Varandas tem a certeza é que se houver jogadores a apresentarem pedidos de rescisão de contrato, como tem sido aventado, "isso será uma tragédia desportiva e financeira" para o Sporting. E considera ser nesta altura "a pessoa certa para eventualmente reverter essa posição" dos jogadores, referiu ao DN sem se comprometer, isto numa altura em que são cada vez mais insistentes as informações de que as rescisões vão chegar a Alvalade.

Para a posição tomada ontem, e que foi precipitada pelos acontecimentos, Frederico Carvalho explica que contribuiu "a degradação da vida interna e dos valores do Sporting", tendo chegado a "um ponto em que já era incompatível continuar em funções".

No que diz respeito ao que se passou em Alcochete, Frederico Varandas não tem qualquer problema em culpabilizar Bruno de Carvalho: "Sabe, eu sou médico com carreira militar e aprendi a importância da hierarquia numa cadeia de comando. Tudo o que acontece numa cadeia de comando é sempre responsabilidade do número 1. E o estado doente em que se encontra o clube nesta altura é responsabilidade do seu número 1, que é o presidente."

Por isso, e como a conversa foi antes da reunião dos órgãos sociais, o médico de 38 anos só esperava, quando falou ao DN, que fosse "dada a voz aos sócios". "É esse o cenário que espero. Se os sócios não forem ouvidos depois da semana mais negra da história do Sporting, quando é que serão?", questionou, sem especificar se isso deveria ou não passar pelo pedido de demissão do presidente Bruno de Carvalho.