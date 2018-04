Fernando Mendes não vê como Bruno de Carvalho vai "dar a volta a isto"

Pub

Antigo jogador diz que as manifestações dos adeptos em Alvalade não abonam a favor do presidente

Fernando Mendes, ex-jogador do Sporting e comentador afeto ao clube na CMTV, apelou à calma em torno de toda esta polémica. Mas considera que ao ponto que as coisas não vê como o presidente poderá dar a volta aos últimos acontecimentos.

"Se Bruno de Carvalho tem condições? De quinta-feira para cá tem sido demais. É preciso haver calma. É o futuro do Sporting que está em jogo. Há um mês e meio Bruno de Carvalho teve 90% numa assembleia nunca vista em Portugal, deram-lhe um voto de confiança. Mas há que ter calma. A demonstração de ontem em Alvalade não abona a favor do presidente. Se foram os outros 10% como disse Bruno de Carvalho, não sei. Mas as coisas estão complicadas para o lado dele e não sei como pode dar a volta a isto", referiu o ex-jogador no Fórum da TSF.