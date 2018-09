Fernando Mendes e outros detidos ouvidos hoje em tribunal

Sporting constitui-se assistente no caso das agressões em Alcochete

Investigação deixou Mendes à solta para ligar peças do ataque

Os quatro detidos por suspeitas de estarem envolvidos na invasão à Academia de Alcochete e de agressões a jogadores e equipa técnica do Sporting vão ser ouvidos esta quinta-feira à tarde no Tribunal do Barreiro, avança a SIC.

Entre os detidos está o ex-líder da Juventude Leonina Fernando Mendes e ainda Nuno Torres, que conduziu o BMW que saiu da Academia pouco tempo depois das agressões. Os detidos foram identificados por várias testemunhas como estando no local, embora Fernando Mendes e Nuno Torres garantam não ter estado envolvidos nas agressões.