FC Porto sondou, mas foi o Sporting a garantir Bruno Gaspar

O alentejano Bruno Gaspar assinou esta quinta-feira pelo Sporting até 2023. Ao que o DN apurou, o futebolista nascido há 25 anos em Évora deixa a Fiorentina, clube pelo qual jogou 17 partidas, a troco de uma quantia acima dos quatro milhões de euros, no fundo praticamente a mesma verba que o emblema de Florença pagou há um ano ao Vitória de Guimarães pelo internacional sub-21.

O DN sabe que o FC Porto sondou a possibilidade de contratar o futebolista formado no Benfica, principalmente depois de perder Diogo Dalot e Ricardo Pereira, mas não levou por diante a vontade em contratar Bruno Gaspar, que já sabia do interesse leonino ainda numa altura em que André Geraldes se encontrava em funções como diretor de futebol leonino.

"Venho para fazer história. Na história só ficam os campeões. É um momento muito bom. Sabia que havia a possibilidade e não pensei noutra coisa. Gostava de voltar a Portugal, ainda mais para um clube histórico. Estou muito feliz, é uma grande oportunidade. Espero estar à altura e corresponder, carregar este símbolo ao meu peito. Acima de tudo é uma responsabilidade boa. Dá prazer jogar num clube destes", disse o defesa à Sporting TV.

A contratação de Bruno Gaspar surge devido à saída de Cristiano Piccini, que está eminente, desconhecendo-se ainda o seu destino, se bem que a Roma é um clube que parece bem posicionado para repatriar o defesa que chegou há um ano proveniente do Bétis. O Sporting quer uma quantia acima dos dez milhões de euros e conta com essa verba para equilibrar o exercício que fecha no final deste mês.

Também nesta quinta-feira o Sporting contratou para a sua equipa de sub-23 o central esquerdino João Queirós, 20 anos, que militava nos alemães do Colónia.