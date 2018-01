Fábio Coentrão pediu desculpas e V. Setúbal vai enviar fatura

Pub

Lateral-esquerdo lamentou "atitude menos refletida" no Bonfim. Sadinos vão agir de acordo com regulamentos da Liga

Menos de 24 horas depois de se ter descontrolado na sequência de um penálti assinalado pelo árbitro Fábio Veríssimo contra o Sporting e que valeu o empate ao V. Setúbal, Fábio Coentrão veio a público, através do Instagram, lamentar a "atitude menos refletida".

O lateral-esquerdo leonino, que protestou, insultou e agarrou o braço do juiz, pontapeando a bola - o que lhe valeu um cartão amarelo -, esmurrou depois o banco de suplentes já após ter sido substituído por Doumbia e chorou compulsivamente. Ontem pediu desculpa à "família sportinguista" e justificou-se. "Nem sempre, dentro do campo, as coisas correm como queremos. Fomos à luta, não fomos felizes e isso deixou-nos revoltados. Vivo cada jogo como se fosse o último da minha vida. Não gosto de perder e, muito menos, quando é proibido fazê-lo. Quero ser campeão pelo meu Sporting. Senti-me frustrado e reagi como sou, autêntico e genuíno. Sou um homem e não uma máquina", começou por dizer o defesa, cujas ações foram visadas pelo seu antigo clube, o Benfica. "Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar", escreveram os encarnados no Twitter dirigido à imprensa.

"A mágoa e a revolta pelo que aconteceu continuam, e pensei em todos aqueles que, no estádio ou na televisão, também sentiram o mesmo que eu senti", acrescentou o jogador, que já se tinha mostrado bastante desalentado quando o Sporting empatou no terreno do Moreirense, em setembro, tendo chorado deitado no relvado.

Desta feita, o desalento foi acompanhado por fúria, e quem pagou foi o banco de suplentes da equipa visitante do Estádio do Bonfim, que sofreu danos. Fonte oficial do V. Setúbal disse ao DN que o emblema sadino "vai agir de acordo com os regulamentos da Liga, como é natural neste tipo de casos, de forma a ser indemnizado pelos danos causados".

Enquanto a conta não é enviada para Alvalade, os leões já estão com a cabeça no clássico de quarta-feira (20.45) diante do FC Porto, em Braga, das meias-finais da Taça da Liga. "O destino de todos nós, sportinguistas, é sermos felizes. E vamos sê-lo, com atitude e compromisso. A nossa união continua a ser de aço!", disse Coentrão, que viu a sua mensagem ser partilhada nas redes sociais pelo presidente Bruno de Carvalho.