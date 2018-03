Fábio Coentrão falha visita ao Desp. Chaves

Pub

Lateral esquerdo internacional português está a contas com uma síndrome gripal e vai desfalcar o Sporting na visita desta segunda-feira a Chaves (19.00), para a 26.ª jornada da I Liga

Fábio Coentrão vai falhar a deslocação desta segunda-feira (19.00) do Sporting a Chaves devido a uma síndrome gripal, desfalcando assim as opções de Jorge Jesus para o encontro da 26.ª jornada da I Liga.

Além do lateral esquerdo internacional português, constam ainda no boletim clínico leonino os nomes de mais cinco jogadores: Doumbia (lesão muscular nos gémeos da perna esquerda), Piccini (lesão muscular nos adutores da coxa direita), André Pinto (lesão muscular nos gémeos da perna direita), Rafael Leão (tendinopatia da coxa esquerda) e Podence (fractura de lisfranc do pé esquerdo).

Recorde-se que Bruno Fernandes e Acuña também vão falhar o jogo, devido a castigo.