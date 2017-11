Fábio Coentrão em vias de bater uma marca com cinco anos

Pub

Desde novembro de 2012, então no Real Madrid, que o lateral não faz quatro jogos completos consecutivos. Há dois anos que não completava 90 minutos três vezes seguidas

Não é fácil descobrir uma sequência de jogos completos de Fábio Coentrão, um jogador que tem passado por um calvário de lesões nos últimos anos e que o têm impedido de expressar o seu futebol.

Diante do Paços de Ferreira, o defesa completou uma série de três jogos completos - 90 minutos mais os descontos -, que se iniciou com o Famalicão para a Taça de Portugal, prosseguiu frente ao Olympiacos em jogo da Liga dos Campeões e terminou neste domingo com o triunfo leonino na Mata Real que marcou a aproximação do clube de Alvalade ao comandante do campeonato, o FC Porto.

Este não é um registo anormal para os futebolistas que são primeiras escolhas nos seus clubes e seleções. Mas para Fábio Coentrão, muito fustigado pela sua condição física nos últimos anos, tem sido.

A última vez que Fábio Coentrão realizou três jogos completos de forma consecutiva foi em outubro de 2015, quando realizou dois encontros pelo Mónaco de Leonardo Jardim - frente a Rennes e Tottenham - e mais um jogo da seleção nacional, na fase de qualificação para o Mundial.

Mas, querendo reduzir a utilização de Fábio Coentrão apenas aos clubes onde militava, percebemos que o defesa alinhou em três jogos seguidos, durante os 90 minutos, ao serviço do Mónaco em setembro de 2015. Nessa altura defrontou Anderlecht, Lorient e Montpellier a tempo inteiro. Depois disso, ou seja, num período de mais de dois anos até esta data, essa situação nunca mais ocorreu, fruto dos muitos problemas relacionados com lesões que o lateral tem registado.

Tentando fazer um pouco de futurologia, Fábio Coentrão pode fazer história na próxima sexta-feira, dia em que o Sporting recebe o Belenenses em encontro da 13.ª jornada da I Liga. Se fizer os 90 minutos, o defesa nascido em Vila do Conde iguala uma marca com mais de... cinco anos. Entre 11 e 24 de novembro de 2012, então ao serviço do Real Madrid, José Mourinho utilizou-o a tempo inteiro diante de Levante, Athletic de Bilbau, Manchester City e Bétis, tendo o compromisso frente aos ingleses sido relativo à fase de grupos da Liga dos Campeões e os restantes respeitantes à Liga espanhola.

Se a sorte o acompanhar frente ao Belenenses, até porque o seu mais direto concorrente - Jonathan Silva - está lesionado, Fábio Coentrão poderá pensar em algo de grandioso na deslocação a Camp Nou, no último jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, numa altura em que o Sporting ainda alimenta o sonho de se qualificar para os oitavos-de-final. Dada a importância do encontro, está claro que Jorge Jesus não abdicará do contributo de Coentrão se este estiver operacional. Pelo que na Catalunha o esquerdino poderá somar o quinto jogo completo. E, se tal acontecer, o internacional português irá igualar algo que conseguiu, pela última vez, nos seus primeiros tempos de Real Madrid, mais precisamente entre 17 de agosto e 18 de setembro de 2011. Durante esse mês defrontou Barcelona (Supertaça espanhola), Saragoça, Getafe, Levante (Liga espanhola) e Dínamo Zagreb (Liga dos Campeões). Estamos a falar de algo que aconteceu há mais de seis anos.

"Há dois anos que o Fábio não fazia tantos jogos consecutivos. As pessoas do Real Madrid até já nos deram os parabéns por conseguirmos pôr o Fábio a jogar tantos jogos seguidos", revelou o treinador Jorge Jesus após o empate com a Juventus em Alvalade. A verdade é que tanto o técnico leonino como o selecionador Fernando Santos, que ganha mais uma opção para o Mundial, devem estar radiantes com esta rara disponibilidade física de Fábio Coentrão.