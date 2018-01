Pub

Médio está com pé e meio fora de Alvalade. Deve ingressar no clube onde já se encontra outro leão, Carlos Mané

João Palhinha deve terminar a temporada desportiva em curso ao serviço do Estugarda. Pelo menos é esse o desejo do clube germânico que está a tentar o empréstimo do Sporting, que não deve colocar entraves à saída do médio de 22 anos desde que os alemães paguem uma taxa de empréstimo.



Neste momento, em cima da mesa, está ainda a duração do empréstimo, que pode ser de meio ano como de ano e meio e ainda a opção de compra.



O Estugarda mantém boas relações com o Sporting, inclusivamente tem nas suas fileiras Carlos Mané que está desde a temporada passada na Alemanha, cedido pelo clube de Alvalade, mas que ainda não jogou esta temporada devido a lesão.



Refira-se que o Estugarda é 14.º da Bundesliga, dois pontos acima dos lugares de despromoção.