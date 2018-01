Pub

Treinador leonino admitiu que o Benfica fez por empatar o jogo e confessou frustração por sofrer golo aos 90 minutos

Jorge Jesus considerou o resultado justo, admitindo mérito do Benfica para chegar ao 1-1, mas realçou que o Sporting só sofreu um golo através da conversão de uma grande penalidade.

"Um dérbi é sempre dérbi, jogado com muita intensidade, bem jogado pelas duas equipas em vários períodos. O Benfica esteve melhor em ataque posicional, Sporting melhor em contragolpe e no momento defensivo. Na segunda parte, o Benfica meteu muitos jogadores em cima da nossa última linha, mas defensivamente somos muito fortes e não é fácil fazerem-nos um golo. Só sofremos de grande penalidade. Este resultado não é bom para o Sporting, mas é pior para o Benfica. Estar a ganhar por 1-0 até aos 90 minutos... custou--nos muito sofrer aquele golo", começou por dizer o treinador do Sporting, na zona de entrevistas rápidas da BTV, salientando que o "Benfica fez para empatar este jogo", apesar de ter lamentado uma oportunidade desperdiçada para fazer o segundo golo. "Podíamos ter feito o 2-0 com o Gelson na cara do Varela e isso podia ter transformado o jogo. Mas o Benfica também foi sempre à procura do empate", vincou.

Sobre os lances polémicos que marcaram o encontro, como o fora-de-jogo no lance do golo leonino e as alegadas grandes penalidades por marcar a favor do Benfica, Jesus disse ter "a mesma opinião do videoárbitro".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Acerca da luta pelo título, na qual o Sporting se situa atualmente em segundo lugar, com menos dois pontos do que o líder FC Porto e mais três do que o Benfica, o treinador acredita que vai ser uma luta a três até maio. "Tenho a certeza de que o campeonato vai ser disputado a três. O Benfica está a cinco pontos, mas não está fora da corrida pelo título. Saímos daqui um pouco frustrados com o resultado, sentimos que, dado o tempo de jogo que faltava disputar, dificilmente podíamos sofrer um golo", voltou a frisar o timoneiro dos verdes e brancos.