Rui Patrício sublinhou a grande união que existe no plantel do Sporting e garante que os jogadores estão unicamente interessados em defender o emblema. "Estamos aqui para trabalhar e dar o máximo em prol do Sporting. Nem sempre as coisas correm como queremos, mas estamos aqui para dar o nosso máximo", começou por referir, à Sport TV.

"Somos um grupo unido, somos jogadores do Sporting e sabemos que temos de dar o máximo em todos os jogos, lutando pelas três competições em que estamos e lutando pelos adeptos. O nosso foco é treinar e jogar e felizmente conseguimos a vitória", concluiu.