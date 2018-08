Entre Inglaterra e Itália. Onde encaixa melhor Rui Patrício?

O Nápoles, segundo classificado da Liga italiana, e o Wolverhampton, clube inglês treinado por Nuno Espírito Santo que subiu ao primeiro escalão, estão na linha da frente para contratar Rui Patrício. O experiente guarda-redes prepara-se para emigrar aos 30 anos, depois de 18 de leão ao peito (11 na equipa titular e de forma ininterrupta!). E qual o melhor destino e o campeonato onde o guarda-redes encaixa melhor? Itália ou Inglaterra?

"Eu não o conhecia muito bem até ao Euro 2016, mas gostei muito de o ver atuar no Europeu. Foi decisivo em muitos jogos. Fiquei com a ideia de que é um guarda-redes fantástico, com qualidade para jogar em qualquer clube europeu de topo", analisou ao DN Dino Zoff, lenda das balizas italianas e campeão da Europa (1968) e do Mundo (1982).

Zoff foi um dos maiores guardiões italianos de sempre e defendeu inclusive a baliza da Juventus e do Nápoles, clube que já admitiu estar a negociar Patrício, e por isso sabe bem o que espera o português. "O Nápoles é um clube especial. Tem uma estrutura e uns adeptos muito apaixonados. Precisa de contratar um guarda-redes de grande qualidade para o lugar do Pepe Reina", referiu o antigo guardião.

Dino Zoff acredita que Rui Patrício estará mais do que capacitado para atuar no competitivo campeonato italiano, isto apesar de nunca se ter sagrado campeão nacional pelo Sporting: "É um guarda-redes maduro, que pode encaixar bem no calcio, um campeonato exigente habituado a grandes guarda-redes, daqueles que ganham jogos."

O ex-guardião que em Itália conquistou seis títulos de campeão, também conhece bem aquele que é para ele "o melhor guarda-redes do mundo": Gianluigi Buffon. E consegue ver no português algumas semelhanças com o dono da baliza da Juventus: "Tem coisas que faz lembrar o Buffon. É um guarda-redes muito tranquilo e muito completo, bom entre os postes, mas também nas saídas." Para o italiano, "Patrício precisa de outro desafio para mostrar que é tão bom como dizem que é". Quanto ao sair sem ser campeão, "isso é coisa que pesa mais para os adeptos".

Os elogios de Cédric

Cédric Soares foi vários anos colega de Rui Patrício no Sporting. Desde 2015 na Liga inglesa, onde representa o Southampton, o lateral internacional português não tem dúvidas de que o guarda-redes tem condições para singrar em qualquer campeonato, inclusive na exigente Liga inglesa, onde tem como pretendente o Wolverhampton.

"O Rui tem muita qualidade, é dos melhores guarda-redes do mundo e encaixaria em qualquer campeonato. Como amigo e ex--colega, desejo-lhe o melhor, e se ele decidir vir para Inglaterra será bem-vindo e uma mais-valia. O Rui tem condições para jogar em qualquer sítio, já demonstrou isso em várias competições e até na seleção. Tem estado muito bem nos últimos anos", disse Cédric ao DN.

O defesa português, que coincidiu com Patrício em Alvalade entre 2012 e 2015, garante que o guardião leonino ficará "sempre motivado" mesmo que permaneça no Sporting, "um clube que luta sempre por títulos". "Mas é normal que queira mais desafios, até pela sua evolução como jogador."

Cédric destaca também o lado humano de Rui Patrício, "uma pessoa calma e um profissional que evoluiu bastante com a experiência que foi adquirindo". "É alguém que tenta ver sempre o lado positivo das coisas, mesmo em momentos menos bons. No Sporting passámos por alguns jogos complicados, mas ele via sempre algo de positivo. Mentalmente é muito forte e um grande exemplo para os jovens que pensam ser guarda-redes. É alguém em quem se pode sempre confiar, seja no dia-a-dia ou em campo, na baliza", considerou.

Passe custou 1500 euros

Rui Patrício começou como avançado no Sport Clube Leiria e Marrazes, o clube da terra, até um dia em que o guarda-redes titular amuou e o treinador olhou para o "matulão" do ataque e disse: "Vais tu à baliza." E assim foi. Meses depois, num torneiro em Pataias, Carvalho, uma referência das redes leoninas e homem da terra, fez chegar um relatório ao Sporting com a seguinte mensagem: "O Rui é para contratar."

Custou 1500 euros e não demorou a justificar o dinheiro gasto, prova disso é o facto de atualmente ter uma cláusula de rescisão de 45 milhões. Apelidado de São Patrício pelos adeptos, tornou-se um dos mais influentes jogadores do Sporting dos últimos anos, com números que superam Vítor Damas.

Agora, ao que tudo indica, prepara-se para dizer adeus ao clube de sempre. Amanhã pode realizar o último jogo pelos leões no campeonato (ver texto ao lado) e dia 20 tem ainda a final da Taça de Portugal frente ao Desp. Aves. O próprio presidente do Nápoles já admitiu não só o interesse, como negociações para o contratar. E também porque, tal como o DN já noticiou, o Wolverhampton entrou na corrida e tem 34 milhões para convencer os leões e o jogador.

Em ano de Mundial, o número 1 dos leões viveu uma das melhores épocas a nível particular, mas foi o que se passou fora de campo que acabou por marcar a época e parece empurrá-lo para fora do clube. Enquanto capitão de equipa, Patrício assumiu a frente de batalha contra o post de Bruno de Carvalho a criticar a equipa após a derrota com o At. Madrid, da Liga Europa. E foi ele o primeiro a divulgar o comunicado conjunto dos jogadores.

As notícias de uma possível saída de Alvalade foram-se sucedendo. Ainda mais depois da chuva de tochas e foguetes luminosos sob a sua baliza no dérbi. A Juve Leo, maior claque leonina, explicou a atitude com um "festival pirotécnico dos melhores já alguma vez visto em Portugal", justificando que o guardião não era o visado. Mas as explicações não convenceram grande parte dos adeptos, que viram ali uma resposta ao facto de Patrício ter enfrentado o presidente.