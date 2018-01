"E-mails deviam dar a descida de divisão do Benfica"

Pub

Presidente leonino revelou também, em entrevista ao jornal Record, que pediu a Jorge Jesus a conquista da Liga Europa

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, defende a descida de divisão do Benfica, isto no seguimento do recente caso dos e-mails, onde têm sido reveladas conversas entre dirigentes do Benfica, com os rivais verde e brancos e FC Porto a denunciarem este caso como uma rede de corrupção e influência por parte dos encarnados.

"O que está ali descrito é muito mais do que perda de pontos. O quê? O mesmo que aconteceu à Juventus, por exemplo. Descida de divisão como é mais do que óbvio () Se aquilo que está escrito não for para descer de divisão, então não sei para o que é () se isto acontecesse com o Sporting diria a mesma coisa", disse o presidente do Sporting em entrevista ao jornal Record, que não se vê um dia a sentar-se à mesa com o seu homólogo do Benfica Luís Filipe Vieira: "Ultrapassaram-se limites.".

O dirigente verde e branco falou de vários outros temas, destacando-se a vontade de ver Cristiano Ronaldo a "terminar a sua carreira" em Alvalade, bem como do pedido que fez a Jorge Jesus para o que resta da temporada: "Jesus pediu-me prendas e eu pedi-lhe a Liga Europa.".

Ainda no que ao mercado diz respeito, o presidente leonino considerou William Carvalho como "intransferível" nesta reabertura de mercado.