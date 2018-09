Eduardo Barroso indignado com convite para Comissão de Gestão

Eduardo Barroso revelou, em declarações ao Observador, que tinha sido convidado para a Comissão de Gestão que Jaime Marta Soares está a constituir na sequência da suspensão de Bruno de Carvalho, ainda que este não a reconheça.



"Recebi um telefonema, não posso dizer de quem, mas era mandatado para esse efeito, para me convidar para a Comissão de Gestão. Estava no carro, com a chamada em voz alta, e a minha mulher, ao lado, até se indignou pela forma como respondi. Não faz sentido estarem a convidar-me para uma Comissão de Gestão com a qual estou em profundo desacordo. É um golpe inaceitável. Sou um defensor de eleições, tirei o meu apoio a Bruno de Carvalho, mas para dar voz aos sócios. Isto não é dar voz aos sócios, é aquilo que quiseram que eu fizesse no tempo de Godinho Lopes", sublinhou o médico numa alusão a 2013 quando exercia funções de presidente da Mesa da Assembleia Geral.

Jaime Marta Soares é o tipo de pessoa que não serve para nada, foi um dos grandes culpados de o problema se arrastar



E continuou para criticar o seu sucessor, Jaime Marta Soares: "É o tipo de pessoa que não serve para nada, foi um dos grandes culpados de o problema se arrastar. No passado, insultou-me a mim e ao Daniel Sampaio quando queríamos convocar a AG de destituição de Godinho Lopes. Depois foi a minha casa pedir-me desculpa pelo que disse, para poder pertencer à lista do Bruno de Carvalho. Ele anda ao sabor. Apoiou Godinho Lopes, mas aceitou logo a boleia do Bruno para poder ser presidente da Mesa da Assembleia Geral."