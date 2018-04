Pub

Antigo presidente da Assembleia Geral do Sporting pede ao líder leonino que se remeta ao silêncio.

Eduardo Barroso foi e continua a ser um dos maiores apoiantes e defensores de Bruno de Carvalho. O Antigo presidente da Assembleia Geral do Sporting entende que não há motivos para a demissão do atual presidente leonino, apesar de achar que "é grave o que ele fez".

Em entrevista à SIC Notícias, o médico, saiu em defesa do líder leonino: "Não estou de acordo com o que ele fez depois do jogo de Madrid. Não tenho Facebook, mas mandaram-me o texto. Vi e ri-me com aquilo porque penso exatamente aquilo. Eu como adepto, não preciso do Sporting a não ser pelo prazer, penso que o presidente não devia ter feito aquilo. O post não é ofensivo, mas penso que fez mal assim como penso que fizeram mal os jogadores com aquela reação pública. Adoro os nossos jogadores, o Coentrão, Coates, Gelson Rui Patrício, gosto deles, o meu sportinguismo não pode ser posto em questão. Adoro Jesus... Dito isto , Bruno de Carvalho está legitimado. Se as eleições fosse 1 homem, 1 voto, ele teria tido os votos de 93% dos sportinguistas em 2017. Estou em desacordo com ele. É grave o que ele fez, não tem explicação."