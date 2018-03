Pub

Presidente do Sporting abordou temas quentes do futebol nacional no discurso de abertura do congresso leonino

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, realizou o discurso de abertura do 4.º Congresso leonino, "The Future of Football", abordando alguns dos temas mais quentes do futebol nacional, como corrupção, pedindo, mais uma vez a intervenção do governo português.

"Em Inglaterra houve problemas de violência e resolveram-nos tornando os estádios seguros para as famílias. Os governos foram decisivos, mas por vezes não chegam e é preciso a intervenção para combater a corrupção e violência. Um adepto do Sporting foi morto à porta de um estádio e foi deixado lá. O clube do qual o adepto era adepto está indiciado por corrupção. Temos que olhar os exemplos de Inglaterra e Itália sem olhar a nomes ou a cores onde a justiça fez o seu trabalho", disse o presidente leonino, elogiando também a utilização do VAR no futebol nacional.

"Sofremos fortes ataques daqueles que pretendiam ver os erros a continuar. Fomos o primeiro país a ter este sistema e é por isso que voltamos ao tema pois vai ser uma realidade no próximo Mundial e vai chegar a outros países", salientou.