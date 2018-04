Dúvidas de uma crise

Pub

Quem são os jogadores suspensos? Quem pode jogar contra o Paços de Ferreira? Jorge Jesus pode recusar-se a orientar a equipa?

Quais os 19 jogadores suspensos pelo presidente?

Os 19 jogadores suspensos pelo presidente Bruno de Carvalho na publicação feita na sua página do Facebook são todos aqueles que partilharam o comunicado do plantel nas redes sociais. Os capitães Rui Patrício, William Carvalho e Coates, mas também Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, João Palhinha, Acuña, Gelson Martins, Daniel Podence, Bruno César, Fredy Montero, Bryan Ruiz e Rúben Ribeiro. Depois de Bruno de Carvalho ter anunciado a suspensão dos jogadores, também Rafael Leão, Doumbia, Wendel, Fábio Coentrão e Ristovski partilharam o comunicado e ficaram abrangidos pela decisão.

Que jogadores podem jogar com o P. Ferreira?

Tendo em conta os 19 jogadores suspensos, o Sporting deverá recorrer aos restantes atletas da equipa principal que, até ver, não estão abrangidos pela decisão do presidente Bruno de Carvalho - casos de Salin, André Pinto, Mathieu, Lumor, Misic, Petrovic e Bas Dost -, aos quais se podem juntar os futebolistas da equipa B, que joga nesta tarde (16.00) em Oliveira de Azeméis com a Oliveirense. Na Liga Europa, quinta-feira em Alvalade, com o At. Madrid, Misic e Lumor não estão inscritos e por isso impedidos de jogar. Mas os leões podem recorrer aos jogadores inscritos pela lista B, que comporta apenas jogadores formados no clube.

Jesus pode recusar-se a orientar a equipa?

Não, porque o treinador do Sporting assinou contrato com a SAD e, como é normal, não existe nenhuma cláusula que diga que só poderá orientar jogadores da equipa principal. Como tal terá de comandar os futebolistas que a administração dos leões lhe põe à disposição. Nesse sentido, Jorge Jesus terá, no âmbito das suas funções, de encontrar as melhores soluções para montar a equipa que melhores garantias lhe der, tendo em conta os futebolistas disponíveis para o jogo de amanhã à noite (20.15) com o Paços de Ferreira, no Estádio José Alvalade, a contar para a 29ª jornada da Liga. Isto se se confirmar mesmo a suspensão dos 19 atletas.