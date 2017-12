Doumbia de fora e Iuri Medeiros chamado para Barcelona

Pub

Jorge Jesus leva 24 jogadores para o último jogo do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões

A ausência de Doumbia dos convocados do Sporting e a chamada de Iuri Medeiros são as principais novidades para o jogo desta terça-feira com o Barcelona (19.45 horas) a contar para a 6ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Jorge Jesus chamou ainda os jovens Pedro Silva (guarda-redes), Tobias Figueiredo e Rafael Leão, que integram a lista de 24 convocados.

Eis os jogadores que seguem viagem para a Catalunha:

Guarda-redes: Rui Patrício, Salin, Pedro Silva;

Defesas: Piccini, Mathieu, Tobias Figueiredo, Fábio Coentrão, André Pinto, Coates, Ristovski;

Médios: William Carvalho, Mattheus Oliveira, Bruno César, Palhinha, Bruno Fernandes, Acuña, Petrovic, Battaglia;

Avançados: Rafael Leão, Iuri Medeiros, Gelson Martins, Alan Ruiz, Bas Dost, Daniel Podence.