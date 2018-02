Pub

O avançado do Sporting recupera de uma fratura e já teve alta do hospital

Daniel Podence foi operado ao pé esquerdo devido a uma fratura. Foi o próprio avançado do Sporting que anunciou através das redes sociais, revelando que já teve alta do hospital onde fez a intervenção cirúrgica.

"Felizmente e graças a Deus a operação correu bem. Já tenho alta médica e com o pensamento na melhor recuperação possível para poder voltar o mais rápido ao que mais gosto, jogar e estar com a minha equipa. Voltarei mais forte e com mais qualidade no pé esquerdo!", escreveu o jogador de 22 anos, que fez o último jogo a 19 de janeiro, no Bonfim, diante do V. Setúbal.