Contratado porta-voz para resguardar Bruno de Carvalho

O Sporting continua a tomar diversas medidas para resguardar Bruno de Carvalho. Depois de Augusto Inácio para o futebol, o que equivale à saída do banco do presidente, agora os leões anunciaram a contratação do veterano jornalista Fernando Correia, 82 anos, que já colaborava com a Sporting TV após uma carreira marcada pela rádio.



Eis o comunicado do Sporting na íntegra:

O Sporting Clube de Portugal informa que o jornalista Fernando Correia passa a integrar a estrutura de comunicação do Clube, reportando ao Diretor de Comunicação, a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de Maio.

Com vasta experiência no panorama audiovisual, Fernando Correia vai desempenhar as funções de porta-voz do Presidente do Conselho Diretivo do Sporting CP e Presidente do Conselho de Administração da Sporting SAD, permitindo assim que o Presidente se dedique ainda mais às suas funções executivas e institucionais.

O Sporting CP deseja a Fernando Correia as maiores felicidades profissionais e pessoais