Contestação dos adeptos leoninos obriga a reforço policial

A concentração de adeptos do Sporting descontentes com os jogadores no exterior do Estádio dos Barreiros, depois da derrota dos leões (1-2) frente ao Marítimo, que permitiu a ultrapassagem do Benfica e o acesso à qualificação da Liga dos Campeões, obrigou a reforço policial.

Os sportinguistas insultaram a comitiva leonina quando esta se encaminhava para o autocarro, mas a equipa acabou por seguir para o aeroporto sem quaisquer tumultos. William e Rui Patrício ainda tentaram acalmar o clima hostil.

Jaime Marta Soares, presidente da Mesa da Assembleia Geral, falou com os adeptos. «As pessoas estão desanimadas. É uma reação natural», afirmou à Sport TV.

Mais tarde, no aeroporto Cristiano Ronaldo, houve alguns momentos de tensão entre adeptos mais exaltados e alguns jogadores.