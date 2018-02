Contas do Sporting: 10 milhões de euros de lucro e 40 milhões abatidos no passivo

Lisboa, 05/02/2018 - Bruno de Carvalho após falar aos sócios no auditório Artur Agostinho no estádio de Alvalade, sobre a sua continuidade na presidência do Sporting CP. (Filipe Amorim / Global Imagens)

SAD leonina enviou documento à CMVM, onde anunciam as contas do primeiro do primeiro semestre da temporada. (em atualização)

A SAD do Sporting fechou o primeiro semestre da presente época (2017/18) com um lucro de 10 milhões de euros, tendo abatido 40 milhões de euros ao passivo (uma redução de 13% em termos homólogos, ou seja, em comparação com o verificado há um ano).

Neste período as receitas aumentaram 9,3%. A dívida bancária reduziu 23 milhões e os custos com o pessoal foram de 37 milhões.

Highlights - 1º Semestre de 2017/18

- Volume de negócios no semestre de 82 milhões de euros

- Resultado líquido no semestre de 10 milhões de euros

- Redução do passivo global face a 30 de Junho de 2017 em 40 milhões de euros

- Redução da dívida bancária e obrigacionista líquida face a 30 de Junho de 2017 em 23 milhões de euros

- Aumento do valor líquido do plantel em 6 milhões de euros.

Veja aqui o comunicado enviado à CMVM