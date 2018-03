Pub

Sporting conhece esta sexta-feira ao meio-dia o adversário nos quartos-de-final da Liga Europa. Atlético Madrid, Arsenal e RB Leipzig são teoricamente os clubes mais complicados

Atlético de Madrid, RB Leipzig, Arsenal, CSKA Moscovo, Lazio, Marselha ou RB Salzburgo. Uma destas equipas será o adversário do Sporting nos quartos-de-final da Liga Europa, algo que se ficará a saber após o sorteio desta sexta-feira, em Nyon, na Suíça, marcado para as 12.00 de Lisboa - uma hora antes vão sair as bolinhas da Champions, competição que já não tem qualquer emblema português.

Nenhum dos adversários será fácil para os leões, mas seria bom a equipa de Jesus evitar clubes como o Atlético de Madrid, RB Leipzig e Arsenal, teoricamente os adversários mais fortes.

Curiosamente, o sorteio pode ditar um reencontro com duas equipas de má memória para os leões. Os austríacos do Salzburgo, agora renovados com o patrocínio da Red Bull e já sem a denominação de Casino, quena temporada 1993/94 eliminaram o Sporting da Taça UEFA com um triunfo por 3-0 no prolongamento, depois de terem perdido em Alvalade por 2-0. E também o CSKA Moscovo, emblema que, recorde-se, roubou a Taça UEFA ao Sporting na temporada 2004/05, vencendo a final da competição em pleno Estádio José Alvalade por 3-1, num jogo onde os leões até marcaram primeiro por intermédio do brasileiro Rogério.

O RB Salzburgo, líder do campeonato austríaco, deixou pelo caminho o Borussia Dortmund (vitória fora por 2-1 e uma igualdade em casa a zero). Na fase de grupos da Liga Europa defrontaram o V. Guimarães, vencendo por 3-0 em casa e empatando a um golo no Afonso Henriques. Já o CSKA, depois de ter perdido em casa com o O. Lyon por 1-0, venceu ontem fora os franceses por 3-2 (golos de Golovin, Musa e Wernbloom).

Entre todos os possíveis adversários, o mais temível talvez seja mesmo o Atlético Madrid. Ontem, os colchoneros não facilitaram na visita ao Lokomotiv dos portugueses Manuel Fernandes e Éder, goleando em Moscovo por 5-1, com golos de Angel Correa, Saul Niguez, Torres (2) e Griezmann. Isto depois de terem ganho por 3-0 em Madrid na primeira-mão.

O RB Leipzig, do avançado português Bruma, também carimbou o passaporte para os quartos-de-final, ao empatar a um golo em São Petersburgo com o Zenit, valendo à equipa alemã o 2-1 alcançado no jogo da primeira mão. Jean-Kevin Augustin colocou os germânicos em vantagem e Sebastian Driussi empatou para os russos, num jogo onde Timo Werner ainda desperdiçou uma grande penalidade.

Em frente seguiu também o Marselha, do central português Rolando, que venceu fora em Bilbau por 2-1, com golos de Payet e Ocampos, depois de ter ganho em casa por 3-1. Já a Lazio mostrou toda a sua superioridade em Moscovo, ao bater o Dínamo de Kiev por 2-0 (golos de Lucas leiva e De Vrij), depois de no jogo da primeira mão ter permitido um empate a dois golos.

O avançado português André Silva foi titular na deslocação do AC Milan ao campo do Arsenal. Os ingleses dispunham de uma vantagem de dois golos alcançada na primeira mão em Itália, mas viram os italianos adiantarem-se no marcador por Calhanoglu. Antes do intervalo, Welbeck de penálti marcou para os gunners e no segundo tempo Xhaka e de novo Wellbeck senteciaram o jogo a favor dos britânicos.