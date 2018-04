Conferência de imprensa de Jorge Jesus adiada para as 18.00

Pub

Treinador do Sporting vai falar este sábado aos jornalistas três horas depois do que estava inicialmente previsto. Estrutura do futebol estará a unir esforços para conseguir apaziguar os ânimos, escreve o Record

O Sporting informou que a conferência de imprensa marcada para as 15.00 deste sábado, e em que Jorge Jesus faria a antevisão ao encontro com o Paços de Ferreira, foi adiada para as 18.00.

Segundo escreve o Record, esta medida servirá para tentar ganhar algum tempo, uma vez que "vários elementos da estrutura do futebol do Sporting estão a unir esforços para conseguir apaziguar os ânimos e assegurar que toda a situação de tensão que se vive nos leões fica resolvida o quanto antes".

Antes de falar aos jornalistas, o treinador leonino vai orientar um treino previsto para a Academia do clube, em Alcochete.