Com tanto disparate defensivo fica difícil sonhar com mais

Erros de Coates e Mathieu abriram alas à vantagem do Atlético. Sporting com missão complicada para chegar às meias-finais

Está muito difícil o sonho do Sporting em atingir as meias-finais da Liga Europa, após perder por 2-0, no Estádio Wanda Metropolitano, com o Atlético de Madrid, segundo classificado da liga espanhola.

À equipa de Jorge Jesus faltou garra e determinação para dar a volta ao pragmatismo de um adversário que ao intervalo já tinha construído o resultado, aproveitando erros incríveis de Coates e de Mathieu, que permitiram a Koke e Griezmann bater Rui Patrício, que até acabou por salvar os leões da sua tendência para o abismo, com duas defesas de elevado grau de dificuldade.

O curioso deste jogo é que, apesar da exibição frouxa do Sporting, o resultado acaba por não ser o pior, tantos os erros defensivos de centrais com experiência suficiente para não vacilarem neste tipo de momentos. E, no final da partida, com o Atlético já a pensar mais no duelo de domingo com o rival Real Madrid, os leões até poderiam ter deixado a capital espanhola com um ótimo resultado, não fosse Fredy Montero ter desperdiçado de forma escandalosa a recarga a uma grande defesa de Jan Oblak.

Não havia por certo pior forma de o Sporting entrar no jogo. Logo aos 25 segundos, após uma sucessão de erros que culminou com um passe disparatado de Coates para Mathieu, que Diego Costa intercetou para oferecer a Koke o golo mais rápido da história do Atlético na Europa e também o golo mais rápido sofrido pelos leões. Aliás, há 30 anos que o Sporting não sofria um golo no primeiro minuto de um jogo.

Só que logo a seguir uma grande defesa de Rui Patrício evitou que Godín fizesse o segundo. Eram desconcentrações a mais em tão pouco tempo, mas o Sporting acabou por conseguir dar dois safanões no jogo, mas Bas Dost não estava nos seus dias... O Atlético procurava então jogar como mais gosta, tentando aproveitar os erros do adversário para voltar a marcar. O Sporting, apesar dos vários passes errados, acabou por ter uma ocasião de ouro para empatar, mas Gelson Martins, isolado por Bruno Fernandes, não foi capaz de enganar Oblak.

Só que, a cinco minutos do intervalo, mais um erro incrível de Mathieu permitiu que Griezmann se isolasse e, facilmente, bateu Rui Patrício. Tudo corria mal ao Sporting, que logo a seguir perdia William Carvalho por lesão... E o início da segunda parte foi mais do mesmo: Coates deixou escapar Diego Costa, que só não fez o terceiro porque Rui Patrício não se deixou enganar. O avançado hispano-brasileiro voltou a fugir ao uruguaio pouco depois, valendo o guarda-redes leonino, que ontem atingiu os 50 jogos na Liga Europa.

Montero perde golo de ouro

Aos poucos o Sporting foi tranquilizando-se e, perante o recuo aparentemente estratégico dos colchoneros, voltou a ter mais posse de bola e dispôs de duas boas chances para visar a baliza de Oblak, ambas desperdiçadas por Fábio Coentrão e Coates.

No banco de suplentes, Jorge Jesus ficou desesperado com os cartões amarelos, desnecessários, diga--se, que Coentrão e Bas Dost viram e que os impede de jogar na segunda mão dentro de uma semana, em Alvalade. Mais um duro golpe na eliminatória, pois trata-se de dois jogadores fundamentais na equipa leonina.

Sabendo que um golo daria outras perspetivas à sua equipa, Jesus lançou Fredy Montero a três minutos do final. Era preciso um golpe de génio para chegar a um golo que seria de ouro na eliminatória. E ele esteve quase a surgir... É que um remate fantástico de Bryan Ruiz obrigou Oblak a uma brilhante defesa, mas depois, com tudo para marcar, Montero atirou para a bancada. Numa noite de disparates leoninos, este foi o último na primeira parte de uma eliminatória que está complicada para o leão.