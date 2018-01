Pub

Lateral esquerdo do Sporting justificou este sábado, através do Instagram, lágrimas e socos no banco após a grande penalidade assinalada e convertida a favor do V. Setúbal, no jogo de sexta-feira entre as duas equipas

"Nem sempre, dentro do campo, as coisas correm como queremos. Fomos à luta, não fomos felizes e isso deixou-nos revoltados. Vivo cada jogo como se fosse o último da minha vida. Não gosto de perder e, muito menos, quando é proíbido fazê-lo. Quero ser campeão pelo meu Sporting CP. Senti-me frustrado e reagi como sou, autêntico e genuíno. Sou um homem e não uma máquina", começou por escrever Fábio Coentrão no seu Instagram, durante a tarde deste sábado.

"Que me desculpem todos aqueles que fazem parte da Família Sportinguista pelo que fizemos e por alguma atitude menos refletida no jogo em Setúbal. A mágoa e a revolta pelo que ontem aconteceu continuam, e pensei em todos aqueles que, no estádio ou na televisão, também sentiram o mesmo que eu senti", acrescentou o jogador, que se mostrou revoltado após a grande penalidade assinalada e convertida em golo pelo V. Setúbal já em tempo de compensação, no jogo desta sexta-feira entre as duas equipas, e que acabou empatado um golo.

O internacional português de 29 anos, que dirigiu palavras menos simpáticas ao árbitro Fábio Veríssimo, pontapeou uma bola para dentro da baliza, chorou compulsivamente e soqueou o banco de suplentes, disse já estar a pensar no encontro diante do FC Porto, de dia 24, a contar para as meias-finais da Taça da Liga: "O futuro é já o próximo jogo, na quarta-feira. O destino de todos nós, Sportinguistas, é sermos felizes. E vamos sê-lo, com atitude e compromisso. A nossa união continua a ser de aço!"