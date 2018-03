Coates cobiçado pela Lazio

Pub

Central é visto como alternativa a Stefan de Vrij

Sebastien Coates é um dos alvos da Lazio para a próxima temporada. O clube italiano já sabe que irá perder Stefan de Vrij, em final de contrato, e analisa já alternativas, uma das quais o central do Sporting.

As exibições do internacional uruguaio há muito que são seguidas pelo emblema de Roma, onde joga o internacional português Nani, e o clube italiano admite avançar para negociações dentro em breve, de acordo com o jornal Corriero delo Sport.

O jogador de 27 anos chegou ao Sporting na temporada de 2015/2016, mas só no início da presente assinou contrato em definitivo, isto depois de um empréstimo de dois anos do Sunderland.