CD da FPF instaura inquérito a incidente entre Coentrão e bombeiros

Em causa os empurrões no jogo contra o FC Porto

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol decidiu instaurou um processo de inquérito ao incidente entre Fábio Coentrão e alguns bombeiros, no jogo entre FC Porto e Sporting da passada sexta-feira, da 25ª jornada da Liga.

Em causa estão os empurrões entre o jogador do Sporting e alguns bombeiros. Tudo decorreu na segunda parte do jogo, quando o Sporting já perdia por 2-1. Uma bola saiu na direção onde estavam alguns bombeiros sentados em cadeiras e um deles terá escondido a mesma. Coentrão acabou por colocar uma mão no corpo do bombeiro, que se desequilibrou e um outro acabou por empurrar o lateral esquerdo.