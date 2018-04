Cantona elogia formação do Sporting

Pub

Em viagem pelo Senegal, o antigo avançado francês disse em entrevista ao Le Monde destacou a formação como se trabalha na Academia dos leões, dos quais é o sócio n.º 150 mil

Em viagem por Dakar (Senegal), a propósito das filmagens de um documentário que será exibido na Eurosport, Éric Cantona elogiou o trabalho realizado na Academia do Sporting, utilizando-a como exemplo a seguir para o futebol africano. "Visitei várias academias aqui [Senegal] e vi um treino real, muito estruturado, com jovens que chegam aos 12 e 13 anos e que passaram anos a brincar na rua. Para elevar o nível, é necessário treino de futebol gratuito e estruturado, e é exatamente o que vi aqui. O Sporting Clube de Portugal funciona assim. Até uma certa idade, a personalidade do jogador pode expressar-se. O clube já lançou pepitas como Ronaldo, Nani e Figo. Eles conseguem evoluir em coletivo, mas podem fazer a diferença individualmente. O futebol africano é exatamente isso", afirmou, em entrevista ao Le Monde.

Para José Mourinho, que orienta o Manchester United, clube em que o gaulês se destacou, também sobram elogios. "Gosto muito deste treinador, que provou ser capaz de ganhar grandes competiçoes e títulos por mais de dez anos. Mourinho continuará a ganhar jogos porque ele é um estratega. O seu estilo é bastante defensivo, mas ele faz isso maravilhosamente bem", vincou.

O antigo avançado francês, 51 anos, considerou ainda que uma "seleção africana conquistará o Mundial no futuro", realçando que já tem esse pensamento há vinte anos.