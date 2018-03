Pub

Entre os dois jogos com o Sporting, o vice-líder do ranking UEFA visita o Bernabéu com o fito de defender o segundo lugar na Liga espanhola. Em 2010, leões foram afastados sem perder

Há poucas dúvidas de que o Sporting não teve muita sorte no sorteio dos quartos-de-final da Liga Europa. Para contrabalançar a fortuna de lhe ter calhado em sorte nas fases anteriores os "bombons" Astana e Plzen, a equipa de Jorge Jesus vai agora defrontar o Atlético de Madrid, vice-líder do ranking de clubes da UEFA, apenas atrás do campeão europeu Real Madrid.

Ou seja, olhando para os factos o Atlético de Madrid é o favorito natural a vencer um troféu que já levantou duas vezes, a primeira delas em 2009-10 quando, ironia das ironias, eliminou, nos oitavos-de-final, o Sporting de Carlos Carvalhal com dois empates (2-2 em Alvalade, golos de Liedson e Polga e bis de Agüero, e 0-0 em Madrid). Estamos a falar de uma temporada em que o clube de Alvalade terminou o campeonato no quarto lugar a... 38 pontos do Benfica de Jorge Jesus, que tinha sucedido na Luz a Quique Flores, técnico responsável pela eliminação dos leões.

Nessa equipa do Atlético de Madrid pontificavam jogadores como Tiago - agora adjunto de Simeone -, Simão, Salvio, De Gea e Roberto.

De lá para cá o Atlético ganhou prestígio; esteve em duas finais da Liga dos Campeões, venceu mais uma Liga Europa e ganhou um campeonato, intrometendo-se entre o Barcelona de Messi e o Real Madrid de Ronaldo.

O Sporting poderá contar, seguramente, com um sortilégio do calendário, pois o Atlético de Madrid, entre os dois jogos com os leões, visita o Real Madrid de Ronaldo, que também deverá estar preocupado com o duplo duelo com a Juventus a contar para a Liga dos Campeões. Mas é um dérbi e em jogo estará o segundo lugar, atualmente pertença do Atlético de Madrid, com mais sete pontos do que os merengues.

392 milhões de diferença

Vale o que vale porque os orçamentos não jogam à bola, e se jogassem o Atlético não tinha sido eliminado na fase de grupos da Champions pela Roma nem empatado os dois encontros com os azeris do Qarabag, mas há muitos milhões a separar colchoneros e leões. Segundo o Transfermarkt, site especializado em avaliação de futebolistas, o plantel às ordens de Simeone está avaliado em 587 milhões de euros, ao passo que os futebolistas à disposição de Jorge Jesus valem... 195 milhões. Há uma imensidão de euros a separar as duas equipas e 392 milhões de razões a fundamentar o favoritismo do conjunto castelhano.

No clube de Alvalade, o jogador mais valioso é Gelson, atualmente apreciado em 30 milhões de euros. No Atlético de Madrid, Griezmann chega aos três dígitos - cem milhões de euros. Esperemos que no duelo com Rui Patrício a balança volte a pender para o português como sucedeu na final do Euro 2016.

"Chegando a esta fase, temos de estar preparados para tudo. O Spor- ting vai mostrar a sua identidade. Temos de ter atitude e compromisso. Estes são os palcos onde queremos estar, porque se estamos aqui significa que estamos entre os melhores", reagiu André Geraldes, diretor desportivo do Sporting.

Clemente Villaverde, dirigente colchonero, não quis assumir o favoritismo. "É uma eliminatória interessante e uma deslocação acessível para os nossos adeptos. Favoritos a seguir em frente são os oito clubes em competição", concluiu. Por seu turno, o jornal As, sempre bem informado sobre o Atletico, escreveu que Simeone estava satisfeito por jogar primeiro em casa.