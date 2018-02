Pub

Leões estiveram a perder, por 1-0, mas deram a volta no segundo tempo, com golos de Bruno Fernandes (penálti), Gelson e Doumbia. O golo do Astana foi marcado por Marin Tomasov.

O Sporting deu um passo de gigante rumo aos oitavos de final da Liga Europa, ao vencer, fora, o Astana, por 3-1 e depois de chegar ao intervalo a perder. Aliás foi a primeira vez em 54 jogos europeus, que os leões deram a volta a um resultado fora de portas.

Os cazaques adiantaram-se aos sete minutos, por Marin Tomasov, mas logo no início da segunda parte e em menos de 10 minutos, o Sporting deu a volta, com golos de Bruno Fernandes, aos 48, de penálti, Gelson Martins, aos 50', e Doumbia, aos 56'. O costa marfinense viu o árbitro anular-lhe um golo na primeira parte, mas no segundo tempo marcou a contar e deu aos leões uma vantagem confortável para a segunda mão.

Também o Astana viu o árbitro anular um golo e ainda viu a bola bater no poste de Rui Patrício aos 89 minutos. A equipa do Cazaquistão viaja ainda esta semana para Lisboa, onde na próxima quinta-feira, pelas 18.00, no Estádio José Alvalade, jogará a segunda mão dos 16avos de final, sem Yuri Logvinenko, expulso no jogo desta quinta-feira.