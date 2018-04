Pub

Koke e Griezmann marcaram os únicos golos do jogo ainda na primeira parte

O Sporting saiu esta quinta-feira derrotado pelo Atlético de Madrid, em Espanha, por 2-0, com golos de Koke e Griezmann.

Os colchoneros fizeram o resultado ainda na primeira parte, logo no primeiro minuto de jogo e aos 40', com Koke e Griezmann a aproveitarem dois graves erros de Coates e Mathieu.

Os verde e brancos também tiveram algumas ocasiões para marcar no primeiro tempo, mas Bas Dost e Gelson Martins, só com Oblak pela frente, desperdiçaram as soberanas oportunidades.

No segundo tempo os colchoneros geriram mais o resultado e o Sporting não conseguiu ser tão ofensivo, tendo apenas uma clara oportunidade para marcar, já sob o apito final, quando Montero falhou de baliza aberta, na recarga a um remate de Bryan Ruiz, que Oblak defendeu para a frente.

Eis os onzes oficiais:

Atlético de Madrid: Oblak, Juanfran, Godin, Savic, Lucas Hernandez, Koke, Saúl Niguez, Gabi, Griezmann, Diego Costa e Angel Correa.

Sporting: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Fábio Coentrão, William Carvalho, Battaglia, Gelson Martins Bruno Fernandes, Bryan Ruiz e Bas Dost.