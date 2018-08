Jogadores apoiam decisão de Varandas com "likes" e comentários

O médio leonino Bruno Fernandes, assim como vários jogadores e ex-jogadores do Sporting como Rafael Leão, Piccini, Schelotto, Tobias Figueiredo, João Pereira e João Mário, colocaram um 'gosto' na publicação em que Frederico Varandas anunciou a saída do departamento médico para "liderar uma solução de direção" nos verde e brancos.

Além do gosto, Bruno Fernandes publicou um 'emoji' com palmas na caixa de comentários e Piccini um coração. "Como se está a montar um caso pelo meu comentário, quero esclarecer que o meu coração é dirigido à pessoa Frederico Varandas por ter estado ao nosso lado e ter cuidado de nós durante um ano. Obrigado Dr.", justificou o lateral italiano.

"Esta minha demissão não deve, pois, ser vista como um afastamento da Vida do SCP. Constitui, na realidade, um primeiro passo para liderar uma solução de Direção do nosso Clube que seja convergente com o nosso desígnio histórico", escreveu.

Na publicação, o agora ex-diretor clínico frisou que serviu com "a máxima lealdade" Bruno de Carvalho e que se revê no trabalho realizado pelo atual presidente. "Revejo-me na valorização dada às Modalidades, no aumento de exigência e ambição competitiva do Futebol Profissional, na concretização do projeto do Pavilhão João Rocha, na atenção aos Núcleos, na dinamização dos Associados e Adeptos".

No entanto, "os acontecimentos dos últimos meses sublinharam a faceta autocrática e sectária do Dr. Bruno de Carvalho, tornando impossível a minha permanência sob pena de faltar ao meu superior dever de Lealdade para com o Sporting", explica o médico de 38 anos, que estava no Sporting desde 2011.