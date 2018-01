Bruno de Carvalho: "Somos os primeiros a mandar-nos abaixo"

Pub

O presidente do Sporting fez uma publicação no Facebook onde envia alguns recados internos

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, não gostou de algumas críticas alegadamente feitas por sportinguistas sobre a forma como a equipa jogou na final da Taça da Liga frente ao V. Setúbal, bem como à forma como ele próprio festejou a conquista do troféu.

"Sinceramente nem tenho palavras... Somos os primeiros a deitar-nos abaixo...Querem finalmente pôr um "telhado" no nosso Clube mas desdenham as paredes e pilares. É um "gosto" ouvir e ler coisas assim...", atirou, naquilo que é claramente um recado interno, no qual deixa um desafio aos discordantes: "Na AG do próximo dia 3 definam o que querem e nós assim faremos."

Eis a publicação na íntegra:

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Reflexão interna:

Frases de Sportinguistas:

A) - Exigência máxima!

- Quando o Sporting CP joga é para ganhar tudo!

- Aperte com eles Presidente!

- Fomos feitos para vencer!

- Temos de ter mentalidade de vencedores!

- Não interessa se jogamos bem ou mal, temos é de vencer!

- Basta meio a zero!

- O Presidente tem de exigir títulos mas também conseguir criar um ambiente de Coesão e União no balneário!

B ) Após conquista da Taça da Liga e de TODOS terem dito (Presidente, treinador e atletas) que o objectivo é ganhar tudo e sobretudo ser Campeão

- Que interessa a Taça da Carica?

- Mas alguma vez vou comemorar a Taça Lucílio Batista?

- Mas estamos a comemorar o campeonato?

- Jogámos uma miséria!

- Estamos a jogar tão mal que temos 8 milhões a torcer por nós (não só damos eco à mentira dos 6 milhões com já só somos 2 milhões);

- Ok ganhámos mas não me interessa para nada, vou dormir;

- Não é de Presidente andar no meio dos atletas a comemorar e em entrevistas na brincadeira.

Sinceramente nem tenho palavras... Somos os primeiros a deitar-nos abaixo...

Querem finalmente pôr um "telhado" no nosso Clube mas desdenham as paredes e pilares.

É um "gosto" ouvir e ler coisas assim...

Na AG do próximo dia 3 definam o que querem e nós assim faremos...

Até lá que grande orgulho tenho em ser Sportinguista, de servir o Clube que amo e de dar títulos aos Sportinguistas contribuindo para a grandeza do Sporting Clube de Portugal e a felicidade de todos que o amam!"