Bruno de Carvalho reúne-se hoje com comentadores

Presidente leonino chamou adeptos dos leões, aos quais apelou, no último sábado, que abandonassem os programas onde figuram. Encontro desta tarde servirá, previsivelmente, para explicar palavras na Assembleia Geral

Bruno de Carvalho agendou, sabe o DN, para a tarde desta segunda-feira uma reunião com os comentadores adeptos do Sporting com presença assídua em programas sobre futebol, isto depois de na Assembleia Geral do último sábado ter pedido aos adeptos para deixarem de comprar jornais desportivos e ver canais de televisão portugueses e ainda desafiado todos os comentadores adeptos do Sporting a abandonarem os programas onde habitualmente são residentes.



O encontro foi agendado durante o dia de ontem, ainda antes de se saber a posição de alguns comentadores sendo que, neste domingo, quase todos manifestaram vontade em permanecer nos programas.



Manuel Fernandes, comentador do programa Play-Off da SIC Notícias, foi o único a não ser taxativo em relação à sua permanência, preferindo esperar por uma conversa com Bruno de Carvalho, que acontecerá nesta segunda-feira. Refira-se que o antigo avançado é o único dos comentadores com vínculo laboral ao Sporting.



Augusto Inácio (RTP3), José de Pina (TVI24) e Octávio Machado (CMTV) manifestaram durante os seus programas a recusa em responder afirmativamente ao desafio do presidente leonino.

"Sou um comentador desportivo, livre. Não recebo comandos de ninguém para vir aqui dizer o que quer que seja. Sou um comentador independente", disse Augusto Inácio. "Eu percebo perfeitamente o boicote, o manto protetor tem de ser combatido, mas a essência da minha vida é a liberdade, criatividade... Sou eu que decido os programas em que participo ou não. Não sou funcionário do clube. ", afirmou José de Pina.



O jornal O Jogo assegurou neste domingo que Fernando Mendes também se vai manter como comentador na CMTV.