Bruno de Carvalho reúne-se com comentadores hoje às 18.00

Pub

Encontro esteve aprazado para esta segunda-feira mas acabou por ser desmarcado por iniciativa presidencial. Cara a cara é nesta terça-feira ao final da tarde

Não deve passar desta terça-feira o cara a cara entre Bruno de Carvalho e os mais diversos comentadores televisivos adeptos do clube leonino.



O encontro esteve agendado para a tarde desta segunda-feira mas acabaria por ser o próprio Bruno de Carvalho a desmarcá-lo, adiando-o em, sensivelmente, 24 horas.



Relembre-se que Bruno de Carvalho pediu, na Assembleia Geral do último sábado, para que todos os comentadores abandonassem os programas onde dão a cara como adeptos do Sporting.



No dia seguinte, domingo, foi marcada a reunião para segunda-feira, numa altura em que ainda se desconhecia a sensibilidade dos comentadores para aceitar o repto de Bruno de Carvalho. Até ao momento nenhum mostrou disponibilidade para sair dos painéis onde figuram, ainda que Manuel Fernandes - comentador do Play-off da SIC Notícias - tenha referido que iria ter uma conversa com Bruno de Carvalho antes de tomar uma decisão definitiva. O antigo avançado está inserido num contexto particular, visto que é o único comentador com vínculo laboral ao Sporting.