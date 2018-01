Bruno de Carvalho repudia cânticos da claque no Dragão Caixa

Bruno de Carvalho com críticas sobre o adiamento do Estoril-Porto

Presidente do Sporting diz que "a serem verdadeiros, são lamentáveis" e "em nada representam a forma de estar" do clube

Bruno de Carvalho utilizou a sua página no Facebook para condenar os cânticos da claque do Sporting no pavilhão Dragão Caixa, no jogo de hóquei em patins frente ao FC Porto, que os portistas venceram por 2-1. Um vídeo colocado a circular nas redes sociais mostra a claque leonina a cantar "Ai quem me dera que a bancada do Estoril fosse com o car...", numa alusão aos problemas que afetaram a bancada onde estavam adeptos dos dragões e que obrigaram à interrupção do Estoril-FC Porto.

Na sua publicação naquela rede social, o presidente do Sporting começa por manifestar o desagrado leonino pelo que fiz ter sido "um atropelo aos regulamentos" permitido pela Liga ao não ter obrigado a realização do jogo Estoril-FC Porto no dia seguinte, deixando algumas indiretas à atitude dos portistas. Mas termina dizendo que isso não permite "ultrapassar a barreira de princípios e regras que são um dos pilares basilares do Sporting CP".

Por isso, "os cânticos que dizem ter existido hoje no Dragão Caixa (...) são lamentáveis e alvo de total repúdio".